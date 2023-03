Caltanissetta, Tra le vare: venerdì Via Crucis e un concerto con Corrado Sillitti

Oggi, Venerdì 3 marzo, dalle ore 19 proseguono gli appuntamenti della Rasssegna “Tra Le Vare” con eventi religiosi e ludici di preparazione alla Pasqua nissena.

Dalle ore 19, nella sala espositiva delle Vare in Via Napoleone Colajanni, si svolgerà una Via Crucis presieduta dai parroci delle Chiese Santa Maria La Nova, San Giuseppe/Provvidenza, Santa Croce e San Domenico.

Dalle ore 20.30, al termine del momento di preghiera, è stato organizzato il concerto spettacolo “Caltanissetta 1903” nel quale si esibirà il musicista Corrado Sillitti con la musica del pianoforte e della fisarmonica sulle parole di Michele Alesso.

Un evento promosso dall’Associazione Giovedì Santo e CS Production.

Le voci narranti saranno di Francesco Daniele Miceli, Salvatore Iacono e Simona Serena Miceli.

Fotografia Andrea Francesco Paolillo, Pittura Sonia Scarpulla, Disegno Luci Marco Tumminelli.

L’ingresso, come tutti gli altri appuntamenti della rassegna, è gratuito e libero fino a esaurimento posti.

Per prenotare il posto a sedere basta accedere al link https://eventi.giovedisanto.com