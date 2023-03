Caltanissetta. Scuola, Sicurezza e Ambiente: una preziosa sinergia

Scuola, Sicurezza e Ambiente: una preziosa sinergia. Il 23 Febbraio 2023, presso la Fasten srl di Caltanissetta, si è svolta una giornata formativa che ha visto protagonisti gli alunni: Capici Emanuele, Cardillo Michele, Caroleo Giada, Garro Federico, Garzia Martina, Guzzo Agnese Pia, Iacona Aurora, Khmara Uliana, Lopiano Emmanuele, Micalizzi Giovanni, Panzica Luisa Rosalba Cecilia, Scribani Alessio, Tatoli Paola, Tumminelli Angelica della classe 3°B della Scuola Media F. Cordova – Istituto Comprensivo Don Milani.

Questo progetto, reso possibile grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico Prof. Diblio e alla collaborazione del Prof. Paterna, ha un triplice obiettivo: orientare i ragazzi a scegliere consapevolmente il loro percorso di istruzione superiore e la loro futura professione, diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro e sensibilizzare le giovani generazioni alle potenzialità del settore energetico e delle fonti energetiche rinnovabili, spiegandone da vicino il funzionamento.

Il mercato energetico è attualmente in espansione, e tutte le figure ad esso inerenti sono molto ricercate. Per un territorio come il nostro, caratterizzato dall’emergenza occupazionale, soprattutto tra i giovani, dare ai ragazzi la possibilità di conoscere e apprezzare un settore del genere significa anche implementare le opportunità di occupazione per il futuro della nostra regione. Durante la mattinata i ragazzi hanno partecipato a lezioni teoriche tenute dall’Ing. Cecilia Manduca e dall’Ing. Antonio Gattuso sulle energie rinnovabili e sui circuiti elettrici, si sono poi cimentati in esercitazioni pratiche relative ai circuiti elettrici e al funzionamento dei pannelli fotovoltaici e infine hanno visitato il campo scuola Fasten, in cui è rappresentata una linea elettrica in MT/BT, fino all’uscita della BT, dove è collegato un impianto fotovoltaico ed un microeolico, una navicella d’impianto eolico, un impianto eolico a scomparsa e diverse tipologie di pannelli fotovoltaici.

La giornata si è poi conclusa con l’emozionante cerimonia presso l’Albero per la Vita, a cui ha partecipato Giampiero Dell’Utri, che ha sostituito un vecchio caschetto firmato dai suoi familiari, ormai inutilizzabile come dispositivo di protezione individuale, con un nuovo caschetto, a simboleggiare l’importanza della sicurezza sul lavoro non solo per i lavoratori ma anche per le loro famiglie.

I ragazzi hanno apprezzato molto l’intera giornata, accrescendo le loro competenze in materia di Scienze e Tecnologia e manifestando interesse ed entusiasmo per i temi al centro della giornata, Sicurezza, Rispetto dell’Ambiente ed Energia. Auspichiamo che questa significativa collaborazione possa estendersi anche ad altri Istituti, per consentire ai ragazzi di scegliere consapevolmente il loro futuro e di valorizzare al massimo le loro potenzialità, senza dover lasciare il territorio in cui sono nati per motivi occupazionali.