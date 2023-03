Caltanissetta. Il Panathlon Club apporrà dieci esemplari di “Targa Etica” in altrettanti impianti sportivi cittadini

CALTANISSETTA. Il Panathlon Club Caltanissetta, presieduto da Sergio Maria Marchese, nell’ambito delle proprie finalità, quali la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva, la divulgazione e la difesa dei valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli, ha promosso l’iniziativa di apposizione di dieci esemplari di “Targa Etica” del Panathlon International in altrettanti impianti sportivi di Caltanissetta, grazie alla collaborazione dell’ Amministrazione Comunale della Città.

La prima simbolica apposizione si svolgerà il giorno 22 marzo alle ore 10 presso l’impianto sportivo e ricreativo di Via Dalmazia –Caltanissetta. Nel corso dell’iniziativa si potrà assistere ad un incontro di basket tra le squadre dell’Istituto Comprensivo “Martin Luther King” di Caltanissetta. La Targa Etica contiene la” Carta dei diritti del ragazzo nello Sport” (ispirata ai principi della Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport giovanile) e la “Carta dei doveri del genitore nello Sport”. Le altre targhe verranno apposte nei giorni seguenti.

Presenzieranno alla cerimonia il Vice Sindaco Grazia Giammusso, l’Assessore allo Sport Fabio Caracausi, il Responsabile dei procedimenti dell’Ufficio Attività motorie fisiche e sportive dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Caltanissetta Enrico Cordova ed il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Martin Luther King” Prof.ssa Daniela Rizzotto.