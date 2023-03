Caltanissetta, calcio nisseno in festa: 16 marzo, 90 anni per Nardo Savoia

CALTANISSETTA – Giovedì 16 marzo soffia su 90 candeline, uno dei personaggi più iconici dello sport di Caltanissetta. Compleanno carico di ricordi, nostalgia, affetto ed aneddoti quello di Nardo Savoia, che per anni ha gestito numerose società sportive di svariate discipline.

La “mitica” Savoia aprì i battenti nel 1948 (per volontà del padre Pasquale) per poi chiudere nel 2000. Oltre 15mila tesserati in 50 anni di attività. Tanti i ragazzi strappati alla strada ed ad un futuro “grigio” da Nardo, personaggio controverso, ma indiscutibilemte “storico” e “significativo” per il calcio nisseno.

Alcuni suoi allievi della prima ora, dai capelli ormai grigi, che si dicono alfieri della gloriosa Savoia, saranno vicini a Nardo in questa gioiosa ricorrenza.