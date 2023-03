Caltanissetta. Approvato all’unanimità in Consiglio comunale regolamento per istituzione del Garante della disabilità

CALTANISSETTA. E’ stato approvato in consiglio comunale all’unanimità il regolamento per l’istituzione della figura del garante della disabilità. Lo ha reso noto il presidente del consiglio Giovanni Magrì.

Si tratta, per il Comune di Caltanissetta, di una importante novità su un fronte come quello della disabilità che, grazie a questo regolamento approvato, potrà dotarsi di una figura di riferimento come quella del garante della disabilità che si pone e propone come figura unica per custodire i diritti di chi è costretto a vivere con la disabilità.