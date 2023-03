Caltanissetta, al Consorzio Universitario gestione d’impresa e arte digitale: 2 nuovi Corsi di alta formazione

Il Consorzio Universitario di Caltanissetta ha bandito due concorsi per l’ammissione a Corsi di Alta formazione.

Il primo riguarda l’ammissione al Corso di Alta Formazione Professionale in “Esperti nella creazione e gestione di imprese e organizzazione nel terzo settore”, predisposto nell’ambito del progetto finanziato giusto DDG 2700 del 20/12/2022 a valere sull’Asse 3 Istruzione e Formazione del PO FSE Sicilia 2014-2020, al fine di offrire una formazione specialistica.

Il secondo riguarda il “rafforzamento delle competenze in Arte Digitale”, predisposto nell’ambito del progetto finanziato giusto DDG 2700 del 20/12/2022 a valere sull’Asse 3 Istruzione e Formazione del PO FSE Sicilia 2014-2020, al fine di offrire una formazione specialistica.

Il corso di “Esperti nella creazione e gestione di imprese e organizzazione nel terzo settore” prevede:

Requisiti di ammissione: • essere Laureati da non oltre 3 anni o Laureandi in discipline Economiche, Giuridiche, Umanistico-Sociali, Stem.

Il corso si pone l’obbiettivo di formare: • figure professionali in grado di interpretare il ruolo del Terzo Settore come trait d’union tra il mondo delle imprese e la PA (co-programmazione e co-progettazione); • figure professionali capaci di promuovere una diversa tipologia di rapporto con la PA, collaborativo in vista di un interesse comune, fondato sullo scambio di prestazioni; • figure professionali competenti ad assistere e/o creare imprese del terzo settore in grado di gestire i processi gestionali/produttivi per coniugare il Business con la necessità di attuare le disuguaglianze sociali, economiche e giuridiche.

Sbocchi occupazionali: • imprese del Terzo settore; • imprese profit; • Pubblica Amministrazione; • Enti di ricerca.

Il Corso in “rafforzamento delle competenze in Arte Digitale” prevede:

Requisiti di ammissione: • essere Laureati da non oltre 3 anni, o Laureandi in discipline Artistiche, Informatiche, Umanistico-Sociali, Stem.

Il corso si pone l’obbiettivo di formare: • figure professionali in grado di produrre arte digitale “Digital Art”; • figure professionali capaci di promuovere la digitalizzazione di opere tradizionali e la loro diffusione; • figure professionali competenti e pronte per entrare nel mercato dell’arte digitale.

Sbocchi occupazionali: • Attività autonoma; • Imprese culturali e creative; • Strutture di produzione di eventi culturali; • Imprese ICT.

Ciascun corso attivato (gestione aziendale o arte digitale) è riservato a N. 20 iscritti, è completamente gratuito e non prevede alcuna indennità a favore degli ammessi. Il Corso si svolgerà in modalità presenza e/o distanza ed avrà una durata complessiva di 120 ore.

Il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione è il 25 marzo 2023.

Le domande di ammissione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: presidente@caltanissetta.191.it compilando il modulo allegato al presente bando, allegando copia del documento di riconoscimento.

La graduatoria di ammissione sarà formulata secondo l’ordine di arrivo delle istanze e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli ammessi riceveranno formale comunicazione a mezzo e-mail, unitamente alle informazioni relative al corso.

La partecipazione al corso è totalmente gratuita.

A fine corso, che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 settembre 2023, sarà rilasciato un attestato di partecipazione a seguito di verifica finale.