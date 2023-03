Armando Turturici: “Perché non lavorare ad un progetto per far diventare Caltanissetta Città Siciliana del Natale?”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo contributo – proposta di Armando Turturici in merito alla questione legata all’esigenza di programmare per tempo gli eventi natalizi a Caltanissetta per consentirne un lancio turistico in quel particolare periodo dell’anno.

“Quasi ogni anno, in periodo estivo, chiedo a chi di dovere di programmare le festività natalizie anzitempo, non solo per evitare malriuscite improvvisazioni dell’ultimo secondo ma anche nella speranza che si possa organizzare qualcosa di magnifico che possa portare gente da ogni dove nella nostra terra.

Sfruttando la centralità di Caltanissetta, il Natale potrebbe diventare un punto di riferimento per i siciliani e per i turisti che decidono di trascorrerlo in Sicilia.

Le atmosfere incantate tipiche del Natale le possediamo tutte (vedi, tra gli altri, il suggestivo quartiere Arabo dove il Presepe Vivente è sempre un gran successo) e la buona volontà dei cittadini non manca di certo. Manca solo una programmazione adeguata e in sinergia con gli esperti del settore, le associazioni e i cittadini.

Passo dunque al consiglio concreto, a 9 mesi dal Natale 2023. Questo sarà l’ottocentesimo anno dalla nascita del primo presepe della storia, ideato da Francesco D’Assisi e allestito a Greccio, in provincia di Rieti, nel 1223. Perché non approfittare di questo importante anniversario per creare qualcosa di grande e iniziare a “inventare una tradizione” per Caltanissetta che la faccia un giorno essere “Città Siciliana del Natale”? Il mio è un appello rivolto non solo all’amministrazione ma a chiunque voglia impegnarsi per la nostra Città. Mi metto a disposizione di chi si vorrà impegnare a riguardo!”.

Armando Turturici