Violenza donne: la picchia e la chiude in casa, arrestato a Messina

E’ stata una persona vicina alla vittima a chiedere aiuto e a rendere possibile l’intervento della polizia di Stato. I poliziotti delle Volanti, immediatamente intervenuti, hanno trovato la donna in lacrime, in uno stato di evidente difficolta’, con ecchimosi al braccio destro e un vistoso occhio nero. Ad aggredirla sarebbe stato il compagno, al culmine dell’ennesima lite scatenatasi, con ogni probabilita’, a causa della gelosia morbosa dell’uomo che non avrebbe esitato a chiuderla in casa e a sottrarle il telefono cellulare.

Lei vent’anni, lui trenta, entrambi messinesi. Nell’appartamento, gli agenti hanno inoltre rinvenuto gli indumenti che l’uomo le avrebbe strappato di dosso, nonche’ constatato la presenza di danni a mobili e suppellettili. Erano continue le violenze, fisiche e psicologiche, anche in presenza della figlioletta della donna, presente durante l’ultima lite. I poliziotti hanno pertanto proceduto all’arresto in flagranza di reato per il reato di maltrattamenti in famiglia e, su disposizione dell’autorita’ giudiziaria, hanno condotto l’uomo in carcere. E’ stato denunciato per i reati di lesioni e violenza sessuale.