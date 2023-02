Sicilia. Terzo mandato ai sindaci in Comuni con meno di 15 mila abitanti: Schifani contrario per “forti dubbi di incostituzionalità”

“Ho scritto giorni fa al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, rassegnando la contrarietà del Governo per forti, forti dubbi di incostituzionalità. Sarebbe una sicura impugnativa da parte del Governo dinanzi alla Corte costituzionale, vi sono dei precedenti”.

A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine della riunione di redazione di Repubblica Palermo nella sede della Missione Speranza e carità di via Decollati, parlando della norma che prevede un terzo mandato per i sindaci nei Comuni con meno di 15mila abitanti.

“E’ doveroso da parte del Governo evitare che si possa legiferare non correttamente – ha sottolineato – per scongiurare che sindaci eletti con questa norma, una volta dichiarata incostituzionale, possano vedere in pericolo la legittimità dei propri atti in danno anche dell’interesse dei cittadini”.