Sicilia, Sgarbi riceverà il Premio Sebastiano Tusa “per la promozione del patrimonio culturale dell’isola”

La “Fondazione Sebastiano Tusa”, nata in ricordo dell’archeologo siciliano che ha perso la vita in un tragico incidente aereo nel marzo del 2019 in Etiopia, oggi presieduta dalla moglie Valeria Li Vigni, ha assegnato al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi il “Premio Sebastiano Tusa” in programma a Taormina dal 14 al 16 luglio nel corso del “Taormina Archeo Film – Festival Internazionale del Cinema di archeologia e ambiente”.

Il premio sarà assegnato a Sgarbi, si legge nella comunicazione inviata dal presidente della Fondazione, “per il fondamentale contributo dato alla diffusione del patrimonio culturale della Sicilia, magistralmente divulgato in qualità di assessore a Beni Culturali e dell’identità Siciliana”.

Sgarbi è stato assessore in Sicilia (presidente Nello Musumeci) dal novembre del 2017 al marzo del 2018. A sostituirlo, dopo le dimissioni dello storico e critico d’arte che fu eletto in Parlamento, fu proprio Sebastiano Tusa, che lo stesso Sgarbi, tra l’altro, aveva indicato come suo ideale successore.