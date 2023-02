Sicilia, Sanità in agitazione. Cimest: “assessora Volo avvia tavoli tecnici ma serve agire oltre che parlare”

“La prossima istituzione dei tavoli tecnici per risolvere le criticita’ del sistema sanitario regionale comunicataci dall’assessore Volo ieri e’ una buona notizia, ma non e’ il passo che attendevamo. Cali auspicavamo che l’assessore ci desse un segno di vita dopo la richiesta di convocazione che abbiamo avanzato con gli altri sindacati del comparto al fine di programmare una migliore sanita’ territoriale, ma questo non e’ ancora avvenuto”.

Lo affermano Salvatore Calvaruso e Salvatore Gibiino, coordinatori dell’intersindacale Cimest. “I tavoli tecnici – sottolineano in una nota il segretario nazionale del sindacato Branca a visita ed il segretario regionale della Ardiss-Fkt – richiederanno mesi di confronti e dibattiti e potrebbero concludersi con un nulla di fatto. I cittadini siciliani non possono aspettare che si discuta ancora all’infinito su come risolvere i problemi della sanita’ della loro regione mentre li vivono quotidianamente e chi dovrebbe intervenire per risolverli non lo fa, semplicemente perche’ non vuole. La situazione – proseguono Gibiino e Calvaruso – e’ diventata insostenibile sia per i pazienti che per chi opera nel comparto al punto che il Codacons e altre associazioni per la tutela dei cittadini hanno deciso di muoversi con l’istituzione di una task force sanita’ composta da legali e medici. Alla Volo – concludono i due segretari – ricordiamo che sabato a Caltanissetta si terra’ l’assemblea di tutte le sigle sindacali della specialistica accreditata esterna e in assenza di una sua presa di coscienza sulla gravita’ della questione daremo il via allo stato di agitazione sospendendo per tre giorni le visite e non erogando piu’ prestazioni in extra budget. Forse quando i cittadini infuriati faranno piovere denunce sul tavolo dell’assessore le promesse formulate tre mesi fa dal presidente Schifani, avranno un riscontro nell’operato di chi finora ha solo traccheggiato”. (Com) NNNN