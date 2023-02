San Cataldo, addio al lungimirante imprenditore Gaetano Marcenò: alla fine degli anni ’90 aveva creato l’Europark Roccella

Si sono svolte il 6 gennaio le esequie di Gaetano Marcenò imprenditore di 78 anni. Se ne è andata con lui un componente importante di quella classe imprenditoriale che dalla fine degli anni settanta, diede un importante contributo allo sviluppo dell’economia del centro Sicilia

Uomo saggio, di sani principi rispettoso delle tradizioni, lascia un vuoto nella comunità sancataldese.

Conosciuto per aver dato vita a quello che è stato il primo parco acquatico in Sicilia, infatti alla fine degli anni 90, europark Roccella fu la realizzazione di una visione concepita da Gaetano Marcianò e rappresentò un volano per l’occupazione giovanile all’interno di una realtà e che ha allietato ed allieta ancora le calde giornate estive di migliaia di visitatori. La redazione de Il Fatto Nisseno porge le condoglianze ai familiari.