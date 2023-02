Ruba autocarro, arrestato dopo 10 metri

Ruba un autocarro e percorre solo 10 metri prima di essere arrestato. A Vittoria, nel Ragusano, i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 53enne. L’uomo è stato fermato la scorsa notte mentre a bordo del mezzo pesante percorreva lentamente viale Colonnello Iannizzotto. Insieme a lui, nei pressi del veicolo, una persona a piedi che alla vista dei militari ha cercato di dileguarsi ma che è stata bloccata.

Dai controlli è emerso che l’autocarro, fermato dopo appena 10 metri di marcia, era stato rubato poco prima mentre era parcheggiato nello stesso viale. Entrambi, il 53enne e il 51enne che aveva fatto da palo, entrambi noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso.