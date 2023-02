Raffica di rapine a Canicattì: arrestati due stranieri

Con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali dolose agenti del Commissariato di Canicattì (Agrigento), diretto dal commissario capo Francesco Sammartino, hanno arrestato un 21enne originario della Guinea e un 18enne romeno. Per entrambi il gip di Agrigento, su richiesta del sostituto procuratore Giulia Sbocchia, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Il 21enne e il 18enne sono ritenuti gli autori di una serie di colpi messi a segno, tutte a Canicattì, tra agosto e dicembre scorsi. In particolare ai due vengono contestate la rapina commessa lo scorso 15 agosto nella villa comunale ai danni di un cittadino afgano, a cui è stato rubato un marsupio e un telefono; quella avvenuta nella notte del 25 agosto in via Minniti, quando a uno straniero sono stati sottratti un portafogli e due collane.

L’1 ottobre l’ennesimo colpo: in via Massimo d’Azeglio i due avrebbero preso di mira un italiano, rapinandolo del portafoglio e di un telefono. Stesso bottino il 15 dicembre scorso nell’ennesima rapina all’interno della villa comunale. In tutte gli episodi ricostruiti dagli investigatori della Polizia le rapine hanno dato luogo a colluttazioni con le vittime che hanno riportato lesioni con prognosi che vanno dai quattro ai sette giorni.