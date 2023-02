Porto Rico, tiktoker di 27 anni precipita dalla scogliera e muore girando l’ultimo video

In gita dall’Indiana al faro di Cabo Rojo, a Porto Rico: l’occasione giusta per girare un video da postare su TikTok.

Un’idea, però, che è costata la vita al 27enne tiktoker Edgar Garay, che mentre si riprendeva è precipitato dalla scogliera per oltre 20 metri. Il suo corpo è stato recuperato dalle unità di soccorso della Guardia Costiera di San Juan lunedì, dopo che era stato dato l’allarme per la sua scomparsa.

Edgar Garay, 27 anni, residente nell’Indiana, era in gita con la cugina Emma sulla costa sud-occidentale di Porto Rico, quando è stato visto vivo l’ultima volta alle 17:37 di domenica sulla scogliera. Testimone la cugina, che dice di essersi allontanata un attimo da quel punto della scogliera quando Edgar è sparito all’improvviso.

E’ stato così allertato il 911 intorno alle 18.50: Garay sarebbe inciampato, nonostante le raccomandazioni della giovane in sua compagnia di non avvicinarsi troppo per non scivolare nel precipizio a picco sul mare.

Un elicottero MH-60T della Guardia Costiera si è subito alzato in volo dalla stazione aerea di Borinquen e ha condotto le ricerche per tutta la notte- Solo l’indomani la scoperta e il recupero del cadavere.

Il fratello Carlos ha confermato, insieme alla cugina, che Edgar stesse girando un video al momento dell’incidente. “Mio fratello – ha raccontato alla Nbc – ha un account TikTok su cui amava caricare video e sfortunatamente era quello che stava cercando di fare mentre era più vicino al burrone di quanto avrebbe dovuto essere. E ha messo un piede in fallo”.

La famiglia ha lanciato una raccolta fondi online su GoFundMe per coprire le spese funebri e dare al tiktoker sepoltura nel suo Stato, l’Indiana.