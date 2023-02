Pallavolo femminile B2. La Traina batte nettamente in casa 3-0 la Sensation Profumerie

Nel campionato di pallavolo femminile di serie B 2 la TRAINA SRL conferma il trend stagionale con l’ennesimo 3 a 0 casalingo regolando la Sensation Profumerie al termine di una gara che nel finale ha rischiato di diventare complicata.

Vinto nettamente il primo parziale (25/12), le padrone di casa nel secondo set hanno dovuto inseguire le coriacee avversarie (massimo vantaggio del Gioiosa sull’11/16) fino al 19 pari quando un break di 5/0 ha spianato loro la strada per il 2 a 0.

Nella terza frazione di gioco le ragazze di Francesca Scollo sembravano avviate ad un finale di gara tranquillo con un rassicurante 21/15 che è stato però vanificato da un perentorio 0/5, grazie alla carica suonata dalla brasiliana Da Silva che ha rimesso in discussione l’esito dell’incontro.

Dal 21/20 in poi il set è stata giocato punto a punto dalle due formazioni fino all’ultimo attacco su servizio avversario finalizzato da Martina Escher con una azione costruita sui canoni classici della pallavolo (perfetta ricezione di Tilaro, palla smistata a posto 4 da Spena fintando l’alzata al centro dove si era proposta La Mattina).

Risultato finale quindi sostanzialmente giusto anche se bisogna dare merito alla ex Fabiola De Araujo e compagne di avere disputato una buona gara nonostante fossero scese in Sicilia prive di Marika Costabile, terminale importante nel gioco di attacco, con il secondo libero Martina Landonio utilizzata come schiacciatrice soprattutto nei giri in seconda linea.

Nella fila della formazione cara al presidente Oriana Mannella, da registrare l’ottima prestazione dei posti 4 (Alessia Angilletta e Martina Escher) sia sotto rete che in ricezione/difesa.

Entrambe hanno chiuso l’incontro in doppia cifra così come la sempre propositiva Valeria La Mattina: per lei ottime percentuali in attacco e a muro mentre ancora deve migliorare in zona battuta.

Attorno a loro la TRAINA SRL sta mettendo le basi per disputare un finale di stagione da protagonista a partire dal prossimo match a Crucoli in provincia di Crotone dove affronterà la Fidelis Torretta attualmente quarta a quattro lunghezze dalle nissene.

Intanto in casa nissena si godono il conforto di un pubblico sempre più numeroso e di un entusiasmo crescente attorno ad una squadra che ha fatto rinascere l’entusiasmo nei confronti dello sport della pallavolo che ha trascorsi importanti a Caltanissetta e dintorni.

Questo il dettaglio della gara di sabato 25/02/2023 disputata al palaCannizzaro.

TRAINA SRL CL – SENSATION PROFUMERIE GIOIOSA IONICA 3 – 0 (25/12; 25/20; 25/23)

TRAINA Albaverde: Angilletta 11, Ferraloro 1,

D’Antoni 5, Spena (K) 3, De Luca 4, Escher 12, Miceli, La Mattina 10, Tilaro (L1) NE: Zaffuto, Apruti, Milazzo, Ferrarini, Porrovecchio (L2). All. Scollo – Montagnino

Sensation: Da Silva, Esposito, Pagano, Marrone, Landonio, De Araujo (K), Mancino, Darretta (L). NE: Prudenzini All. Albanese

Arbitri: Claudia Durante e Gabriella Notaro entrambe di Lamezia Terme