Nissa, Luca Giovannone rompe gli indugi: “Entro in proprietà e sarò presidente. Il prossimo anno dominiamo l’Eccellenza. Arialdo Giammusso, mio consigliere”

Esplode come una bomba la video-dichiarazione ‘postata’ su facebook del facoltoso imprenditore Luca Giovannone, titolare di Osmosi Spa.

Questo il link del video molto visto e sommerso di “mi piace” dai sognanti tifosi nisseni.

https://www.facebook.com/luca.giovannone/videos/497804732566185

Giovannone rompe gli indugi dichiara ufficialmente di entrare nella proprietà della Nissa e che sarà il presidente, che nominerà Arialdo Giammusso suo consigliere personale e che la società biancoscudata, nella prossima stagione dominerà l’Eccellenza, per mirare velocemente ai professionisti, ossia alla Lega Pro.

“Rendo pubblica la mia decisione di entrare nella proprietà della Nissa. Non sarò da solo ma insieme a mie due grandi amici imprenditori molto solidi finanziariamente l’ingegnere Fabio Maestri. Da luglio ci hanno proposto più di 100 squadre, in tutta Italia, dalla serie A a scendere; noi abbiamo rifiutato ogni corteggiamento. Abbiamo deciso di realizzare un progetto di calcio nella Nissa, ossia partendo dal basso dall’Eccellenza, per salire più velocemente possibile nelle categorie superiori”.

Giovannone infiamma gli animi dei tifosi biancoscudati: “Io sarò presidente e su questo c’è l’unanimità da parte degli attuali 16 proprietari, e Maestri sarà presidente onorario e farà parte del consiglio di Amministrazione.Il terzo imprenditore, socio anche lui di maggioranaza, renderà nota la sua presenza solo quando gli attuali 16 proprietari dell’associazione della Nissa svolgeranno gli adempimenti burocratici per passare da associazione a società sportiva a responsabilità limitata, perché appena arriveremo il Lega Pro, nei professionisti, l’associazione non è iscrivibile. Noi già pretendiamo ci sia un assetto societario compatibile con il calcio professionistico. A noi non interessa l’Eccellenza,non interessa la serie D”.

Il progetto è chiaro, preciso e secondo Giovannone, vincente: “Questo passaggio burocratico necessiterà da parte degli attuali 16 proprietari di due mesi e mezzo, e che siano soltanto due mesi e mezzo, perché poi dobbiamo cominciare ad ingaggiare i migliori giocatori esistenti per il prossimo di Eccellenza, in modo da dominarlo. L’attuale presidente Sergio Iacona e i 15 proprietari ci hanno garantito che svolgeranno l’impegno burocratico in tempi rapidi. All’avvocato Iacona, proporrò la presidenza onoraria a vita.Porteremo la Nissa nella storia del calcio siciliano e di quello nazionale. Per gli attuali proprietari, persone serie e stimabili, c’è spazio come proprietari e dirigenti. Apriamo le porte anche agli imprenditori nisseno che vorranno farsi avanti”. Chi diventerà comproprietario sappia che perderà soldi. Più siamo a Caltanissetta a perdere soldi e meno ci peserà: creeremo emozioni e ci prenderemo soddisfazioni insieme ai tifosi della Nissa.

Giovannone spiega coma già l’attuale società abbia un parco sponsor da record. Mai nessuna società sportiva di qualsiasi sport, in passato, ha vantato questi numeri: “Attualmente ci sono 62 sponsor che sostengono la squadra, li ringrazio. Questi sponsor sono un bene prezioso, prendo l’impegno di valorizzare il loro marchio”.

Capitolo a parte per Arialdo Giammusso, Giovannone chiarisce e sottolinea: “Arialdo Giammusso è un mio amico. Sarà un comproprietario della Nissa, renndo pubblico che quando sarò presidente nominerò Arialdo mio consigliere personale.Anche perché già mi ha dato degli ottimi consigli”.