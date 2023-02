Nissa, il prossimo presidente Giovannone nominerà consigliere personale Arialdo Giammusso: “Emozionato, onorerò il mio ruolo”

Carico, grintoso e determinato “torna in campo” per la Nissa, l’ex presidente Arialdo Giammusso. Sarà nominato consigliere personale dal prossimo presidente della società biancoscudata, Luca Giovannone.

Un rientro nel sodalizio che è stato accolto con entusiasmo e gioia da tantissimi tifosi che ricordano con affetto e nostalgia il biennio in cui Giammusso è stato il presidente della Nissa.

Infatti sono fioccati i “mi piace” ed i commenti degli appassionati di calcio che hanno salutato il rientro di Giammusso che proprio con un post sui social ha raccontato la sua emozione: “Sono emozionato per per le parole che mi hai rivolto e per la fiducia che riponi in me. Onorerò il mio ruolo con il massimo della determinazione, con pacatezza e spirito di squadra.Il nostro obiettivo comune è quello di portare in alto i colori biancoscudati, sono certo che ci riusciremo con il tuo fondamentale contributo ed il supporto di tutti noi. Grazie Luca”