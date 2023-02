Mussomeli, processione fra sole freddo e neve in vista

MUSSOMELI – Davvero ungente il freddo della mattinata domenicale del 5 febbraio che comunque non ha impedito lo svolgimento della breve processione eucaristica con al seguito la Filarmonica di Mussomeli che ha interessato la parrocchia del Carmelo e quella di Sant’Enrico con le rispettive confraternite. Sono stati tanti i parrocchiani che hanno sfidano i rigori del freddo, in una giornata assolata e che non si sono risparmiati dal cantare gli inni eucaristici nell’accompagnare il SS. Sacramento da una chiesa all’altra. Le Quarantore proseguono dunque fino a mercoledì sera 8 febbraio nella parrocchia di Sant’Enrico con le previste funzioni religiose: Ore 10 Messa di Esposizione del SS. Sacramento, ore 16 Ora santa comunitaria e alle 18,30 il canto dei Vespri.

