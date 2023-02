Mussomeli, “concorso Nazionale di Progettazione” Rigenerazione Parco Urbano “S.Genco”

MUSSOMELI – Con l’Amministrazione Catania è partito il primo “Concorso Nazionale di Progettazione” mai fatto fino ad ora a Mussomeli che è finalizzato alla rigenerazione del Parco Urbano S. GENCO. Il concorso premierà i migliori progetti che mirano a ripensare il parco come luogo di cultura, di vita sociale e di spazio per attività ricreativa o sportiva. #SoggettiAmmessi Tecnici professionisti in forma singola o associata Società di ingegneria e S.T.P. #PremiRiconosciuti. Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con la distribuzione del montepremi: Premio per il 1° classificato: 12.000,00 Euro; Premio per il 2° classificato: 3.000,00 Euro; Premio per il 3° classificato: 2.000,00 Euro; Premio per il 4° e 5° classificato: 1.500,00 Euro; #PubblicazioneBando: Il bando di concorso risulta: pubblcato sulla GURS della Regione Siciliana; pubblicato sul profilo del comune di Mussomeli (https://www.comunedimussomeli.it/…/trasparenza/index/index); trasmesso al MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it; trasmesso all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita presso la stessa Autorità.