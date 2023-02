Montedoro. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza tratto nisseno della Sp 39 Montedoro – Racalmuto

MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha comunicato che, su richiesta della sua amministrazione comunale avanzata in occasione dell’assemblea dei sindaci dello scorso 28 novembre, il Libero Consorzio di Caltanissetta (ex Provincia) ha previsto, nel tratto di propria competenza della sp 39 Montedoro – Racalmuto, interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

Il tratto interessato è di circa due km e ricade nella zona di contrada Montagna che si trova subito dopo il bivio che da Montedoro porta a Racalmuto. I lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza consisteranno nella pulizia delle banchine, ma anche nella pulizia di tombini, e poi ancora nella scarifica del tratto stradale interessato, con successivo rifacimento della pavimentazione stradale.

Tra i lavori nel tratto nisseno c’è anche la collocazione di apposita segnaletica orizzontale in modo da garantire la sicurezza di quanti vi transitano. I lavori nel tratto “nisseno” della Sp 39 andranno ad unirsi a quelli che si stanno svolgendo nel tratto di competenza agrigentino. In questo caso, è stata l’ex provincia di Agrigento ad avviare questi lavori che consentiranno di collegare Montedoro a Racalmuto e all’hinterland agrigentino.