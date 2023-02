Migranti: procura, inchiesta sulla tragedia al largo Lampedusa

La procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla nuova tragedia del mare avvenuta a 42 miglia da Lampedusa con 8 morti accertati, fra cui una donna in avanzato stato di gravidanza, e due dispersi fra cui un neonato di 4 mesi. Le ipotesi di reato, a carico di ignoti, sono favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato.

I sopravvissuti (fra cui 10 donne e un minore), originari di Mali, Costa d’Avorio, Guinea, Camerun, Burkina Faso e Niger, sono sbarcati durante la notte al molo Favarolo. Il primo passaggio investigativo sara’ proprio quello di interrogare i superstiti. Intanto, Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa, dove sono approdate altre 71 persone a bordo di due imbarcazioni.

A soccorrerle un pattugliatore dell’assetto Frontex e dalla Guardia di finanza al largo di Lampedusa. Salgono cosi’ a sei gli sbarchi dalla mezzanotte, per un totale di 269 persone provenienti da Camerun, Guinea, Senegal, Mali e Costa d’Avorio. Sul primo mezzo avvistato erano in 35, fra cui 7 donne. Sul secondo, invece, viaggiavano in 36, fra cui 8 donne e 3 minori non accompagnati. Entrambi i gruppi sono partiti da Sfax, in Tunisia e avrebbero pagato, secondo quanto da loro riferito, da 1.500 a 2.000 dinari tunisini ciascuno