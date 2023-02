Marathon Caltanissetta presente ad Acireale per il Trofeo Carnevale 2023

La città di Acireale, domenica scorsa, si è vestita a festa per il Trofeo Carnevale 2023; una gara podistica, giunta all’ottava edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 800 atleti, carichi di grinta e determinazione. Con quest’ultima parte ufficialmente il Grand Prix Siciliano di corse su strada per il 2023.

Una giornata primaverile con il mare sullo sfondo; la musica, i colori e le maschere hanno reso l’evento ancora più speciale.

Oltre alla gara, erano presenti anche carri allegorici e spettacoli che hanno intrattenuto il pubblico presente durante tutta la giornata. L’atmosfera era veramente magica, tra sorrisi, scherzi e risate, in pieno spirito carnevalesco.

Tra i partecipanti, anche 7 runners della Marathon Caltanissetta, che si sono messi alla prova sul percorso di 10 chilometri. Luigi Trentuno si è distinto per la sua performance, arrivando a pochi secondi dal terzo classificato con un tempo di 44’56”. Seguono Giovanni Zagarella con 46’10”, Francesco Calabrese con 49’31”, Francesco Lomonaco con 51’31”, Domenica Cannistraci con 55’12”, Giuseppe Vitello con 56’12” e Maria C. Riggi con 59’25”.

Primo assoluto l’atleta Vincenzo Agnello di Misilmeri, per lui un tempo record di 30’26’’. Prima tra le donne Nicoletta Santonocito (Magma Team), chiude in 37’05’’.

Un risultato soddisfacente per tutti i partecipanti, che hanno vissuto una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e del costume. La gara è stata un’occasione unica per mettersi alla prova e condividere un’esperienza indimenticabile con tantissime persone, provenienti da ogni parte dell’isola.

Il Trofeo Carnevale di Acireale 2023 ha dimostrato, ancora una volta, di essere un evento importante per la città e per tutta la regione siciliana, che ha saputo unire lo sport alla cultura e alla tradizione. Un mix perfetto che ha reso questa giornata indimenticabile per tutti i presenti.

Prossimo appuntamento, da segnare in agenda, il 05 marzo a Licata per la Stralicata.