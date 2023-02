Maltempo: ad Enna il 9 e 10 febbraio scuole chiuse per neve

Domani e dopodomani, il 9 e 10 febbraio, ad Enna le scuole di ogni ordine e grado, compresa l’università e gli enti di formazione nel capoluogo rimarranno chiusi a causa di disagi nei trasporti per la neve. Lo ha deciso con un’ordinanza il sindaco Maurizio Dipietro.

La decisione fa seguito all’avviso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per rischio idrogeologico e idraulico che prevede, tra l’altro un peggioramento delle condizioni meteo per i prossimi due giorni. Intanto la Protezione Civile di Enna è a lavoro già dalla scorsa notte, per spargere il sale nelle principali arterie della città fino a Pergusa. La circolazione è rallentata anche se non si registrano particolari situazioni di emergenza.