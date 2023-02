Mafia, Messina Denaro ha parlato oltre due ore con i magistrati

Matteo Messina Denaro non si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha parlato per oltre due ore con il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, e il suo aggiunto, Paolo Guida, nel carcere dell’Aquila dove è recluso dal 17 gennaio.

Il verbale è stato secretato al termine dell’interrogatorio. All’uscita i due magistrati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Messina Denaro è in buone condizioni generali di salute e prosegue la chemioterapia proprio nel carcere di massima sicurezza abruzzese