Lettera aperta del Gruppo di Lavoro per il PoliClinico a Caltanissetta a deputati e senatori del Nisseno: “Avete la possibilità di riscrivere la storia di Caltanissetta”

CALTANISSETTA. Il gruppo di lavoro per il Policlinico a Caltanissetta ha inviato una lettera ai Deputati e ai Senatori del nisseno, gli on.li Mancuso, Catania, Di Paola, Iacono, Provenzano, Damante e Lorefice.

“Noi, gruppo di lavoro per il policlinico a Caltanissetta, ci appelliamo a Voi in qualità di nostri rappresentanti nelle più alte Istituzioni democratiche, in merito alla questione del quarto policlinico della Sicilia.

Abbiamo appreso che la Regione Siciliana vuole dotarsi di un quarto policlinico universitario e, a tal fine, si attende la decisione politica che individui la sede della nuova struttura. Inutile dire come tutte le circostanze depongono in favore dell’elezione di Caltanissetta come città dove collocarlo. Tuttavia, svariate indiscrezioni e commenti da parte di politici di realtà vicine, ci costringono a sottolineare le ragioni a supporto della nostra tesi.

In primis, la presenza in città dell’unica sede universitaria pubblica della Sicilia centrale, facente capo al consorzio universitario Nisseno, ospitante corsi di ambito sanitario, dovrebbe essere già un fattore determinante. Non si dimentichino poi la nostra strategica collocazione geografica, la presenza del CEFPAS, la qualificazione dell’ospedale S. Elia come DEA di II livello, centro di riferimento per tutte le emergenze-urgenze delle 3 province di AG/EN/CL, base di elisoccorso, centrale operativa 118 e trauma center, al servizio di quasi 1 milione di persone!

La rilevanza del problema attribuisce, a noi tutti, il dovere civico e morale di lottare con la giusta determinazione per il nostro territorio.

Con questa lettera Vi chiediamo, quindi, di esercitare tutti i vostri poteri per orientare le scelte delle Istituzioni verso una conclusione che è logica per le ragioni sopra esposte e diventerebbe altresì un’opportunità per Caltanissetta e per l’intera provincia nissena.

Ci teniamo a dirvi che non siete soli! Siamo tanti e siamo determinati nel nostro intento. Abbiamo infatti costituito un gruppo di lavoro che in poche ore è arrivato a contare quasi 200 persone, ha raccolto quasi 2000 firme, in costante crescita. Per cui è determinante mettere da parte eventuali ostilità e fare squadra per il bene di questa bellissima, seppur troppo spesso umiliata, Città di Caltanissetta. Avete l’opportunità di riscrivere la Storia di Caltanissetta, questa volta, con un lieto fine”.

