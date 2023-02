La nissena Angela La Monica (Mega Hobby Sport) classificata prima assoluta donne nella Mezza Maratona delle Concordia

La nissena Angela La Monica della Mega Hobby Sport, è arrivata prima assoluta donne alla “Mezza Maratona della Concordia – Città di Agrigento”.

Questa prova, valida come seconda prova del Grand Prix Sicilia di mezze maratone 2023, è considerata uno dei più affascinanti eventi podistici siciliani.

Un’emozionante percorso, organizzato dalla GS Valle Dei Templi capitanati dal presidente Mario Palumbo, che in questa diciannovesima edizione ha conquistato oltre 1000 partecipanti provenienti da tutta l’Italia.









Il percorso è lungo e molto impegnativo ma, al tempo stesso, “fantastico” per chi lo percorre. Si parte sul lungomare Falcone/Borsellino a San Leone (AG), per poi estendersi salendo fin dentro l’incantevole Valle Dei Templi, sito archeologico dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, per poi ritornare a San Leone. La nissena Angela La Monica, appartenente alla categoria SF40, lo ha aggredito con tenacia e resistenza chiudendo con un tempo di 01h28’33’’.

Dopo il suo nuovo P.B. ( 39’22”) sui 10km effettuato la domenica scorsa ad Acireale, qui alla Concordia, ha dominato la gara al femminile dal primo fino all’ultimo km, riuscendo a concluderla con un bellissimo crono in considerazione del percorso 1h28’36” , e a classificandosi 1° assoluta. Un eccellente risultato anche per il suo compagno di squadra Francesco Augello nella doppia veste di tecnico e atleta appartenente alla categoria SM40. Dopo il suo nuovo P.B. (36’31”) sui 10km effettuato la domenica scorsa ad Acireale, qui alla Concordia, ha fatto un’ottima prestazione considerando il percorso, riuscendo a chiuderlo con un crono di 1h23’18” classificandosi 10° assoluto e 5° di categoria.

Soddisfatto per la prestazione dei suoi atleti il presidente Massimo Inglisa (nella foto in basso con Angela La Monica e Francesco Augello): “Come sempre i nostri ragazzi ci regalano delle bellissime soddisfazioni e questa volta ci giungono dall’evento di mezza maratona più partecipato della nostra bella Sicilia – ha dichiarato -. I miei complimenti anche a Francesco, per la gestione atletica di Angela. Grazie alle sue conoscenze tecniche, pazienza e umiltà, è riuscito a creare una perfetta sinergia tra tecnico e allieva, che ha permesso ad Angela di migliorarsi costantemente gara dopo gara, e la vittoria ad Agrigento, ne è un’ulteriore dimostrazione. Un tempo eccezionale quello di questa domenica, considerata la difficoltà del percorso, che permette ad Angela di poter credere sempre di più a un’ottima prestazione ai campionati italiani.

Angela aveva già sperimentato questo percorso 4 anni fa e adesso, con maggiore allenamento e tecnica, è tornata ma per vincerlo. Dopo il favoloso poker di vittorie realizzato negli anni del nostro grande Mohamed, oggi, è stato inciso nell’albo d’oro della gara al femminile, il nome di Angela”.