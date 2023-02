Interrogazione consiliare di Giarratana e Mulè (Caltanissetta Protagonista) sull’intitolazione di una strada all’ex sindaco Peppino Mancuso

CALTANISSETTA. Un’interrogazione al sindaco e per conoscenza al presidente del consiglio comunale per sapere a che punto è l’intitolazione di una strada all’ex sindaco e deputato Peppino Mancuso. E’ quella che hanno prodotto i consiglieri del gruppo “Caltanissetta Protagonista”, Michele Giarratana e Giovanna Mulè.

Nel documento si sottolinea: “Dal lontano 29 settembre 2021 Caltanissetta Protagonista attende notizie in merito all’intitolazione di una strada a Peppino Mancuso, ed in particolare del primo tratto di strada dell’attuale Via Maddalena Calafato, individuata poiché li ha quasi sempre vissuto il mai dimenticato Peppino, già deputato e primo Cittadino della nostra Città”.

I due consiglieri hanno rilevato: “Atteso che il Sig. Sindaco si era impegnato pubblicamente, anche in Consiglio Comunale, per chiedere la deroga al Ministero, attraverso S.E. il Prefetto, in quanto non trascorso il periodo, previsto per legge, dalla morte per avviare l’iter di intitolazione di una strada; considerato che tale deroga è ormai una rituale di fronte a richieste motivate e alle scomparse di personaggi illustri come Peppino Mancuso”.

I consiglieri interroganti hanno poi concluso: “visto che a cadenze mensili questa Amministrazione procede ad intitolazioni di strade e scuole anche a personalità scomparse di recente, interroghiamo il Sindaco per sapere quali azioni ha prodotto in merito, di citare, con riferimenti amministrativi e di protocollo, i documenti da lui proposti in merito all’intitolazione della strada indicata a Peppino Mancuso; quali tempi pensa siano necessari per la giusta e sacrosanta intitolazione che costituirebbe il giusto riconoscimento al Sindaco che come nessuno ha amato Caltanissetta”.