Futsal, serie C1. Pgs Vigor San Cataldo “corsara” a Viagrande: un 3 a 2 da… infarto. Sancataldesi secondi (a -3) alle spalle del Gela

Prosegue l’entusiasmante duello in classifica nel campionato di futsal, serie C1, girone B, tra Gela al vertice e Pgs Vigor San Cataldo che segue a tre lunghezze.

I sancataldesi hanno ottenuto il bottino pieno a Viagrande, con il successo per 3 a 2, al termine di una partita tosta e combattuta che li ha visti sotto per due a zero. Gelesi che hanno risposto ‘adeguatamente’, imponendosi ad Acireale per 2 a 1.

Sancataldesi che scendono in campo con Di proietto tra i pali, gli under Martorana, Tacito, Agnello e il classe 95 Niccoli. Pronti via e prima occasione sui piedi di Agnello che prova ad anticipare il portiere con la punta ma Lo Faro, tra i migliori in campo, inizia la sua strepitosa partita sfiorando la sfera e indirizzandola sul palo.

Calcio d’angolo, Niccoli “pesca” Tacito che di sinistro ma l’estremo difensore risponde ancora presente; legge del calcio che non si fa attendere e sul primo lancio del guardiapali, Brancato sfrutta un’indecisione di Martorana e Di proietto, portando il Viagrande in vantaggio.

Vigor che continua a macinare gioco e poco dopo ha la seconda occasione sul destro di Niccoli che non sfrutta un passaggio al secondo palo di Tacito trovando Lo Faro in versione “Superman”. Padroni di casa che ne approfittano e il pivot raddoppia saltando Martorana e calciando un sinistro non irresistibile per Di Proietto.

Mister Lo Porto corre ai ripari e butta dentro Granatiere e Marquez, proprio quest’ultimo al secondo pallone toccato, salta un avversario e accorcia le distanze con un destro secco che prima “da un bacio” al palo e poi finisce in rete.

Ospiti decisamente più in palla e subito dopo è ancora Marquez a servire Niccoli su schema d’angolo, tiro e portiere che sventa; allo scadere la Vigor ha una doppia occasione, lo spagnolo vuole la doppietta “fotocopia” ma centra in pieno il palo, la sfera finisce sul sinistro di Agnello che incredibilmente spara alto.

Ripresa che vede una Vigor un po’ stanca dopo aver speso tantissimo nei primi trenta minuti di gara, Viagrande che prova a chiuderla con una punizione calciata perfettamente ma Di proietto ha qualcosa da farsi perdonare e decide di volare letteralmente sotto l’incrocio dei pali.

Alla Vigor serve una scossa, Niccoli serve Granatiere in verticale ma il tiro finisce sul palo esterno; sugli sviluppi di un calcio d’angolo è proprio quest’ultimo a calciare al secondo palo e a trovare Agnello che questa volta non può sbagliare.

Il Viagrande non molla e si rifà sotto, prima con Di proietto che in “brasiliana” chiude la porta, poi colpendo due legni con Brancato; palo per i padroni di casa e legno anche per gli ospiti con Tacito che raccoglie un’imbucata di Niccoli, non trovando però il goal del vantaggio.

Dopo il Time out, Niccoli trova un corridoio per Marquez che con un destro chirurgico fa letteralmente esplodere la panchina e i tifosi sancataldesi al seguito.

Partita che si chiude sul punteggio di 2-3 con gli applausi del pubblico presente. La Vigor sabato gioca al PalaMaira di San Cataldo: ospita i messinesi della Domenico Savio.