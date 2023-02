Eccellenza. Nissa sconfitta 0-1 dalla Pro Favara in zona “Cesarini”: decisivo il gol dell’ex Mattia Retucci

Sconfitta beffarda per la Nissa che perde 0-1 con la Pro Favara in un confronto casalingo nel quale ha avuto in mano il pallino del gioco per buona parte della gara tranne poi perderla per una distrazione difensiva proprio nel primo dei minuti di recupero.

Una beffa resa ancor più amara dal fatto che a segnare il gol partita è stato l’ ex Mattia Retucci. L’attaccante gelese è riuscito ad inserirsi al centro dell’area e a battere D’Amico per lo 0-1 definitivo.

La partita aveva visto una Nissa intraprendente proporre un buon calcio con alcune occasioni per andare a segno con Esposito, Morales, Marna e Fragapane. La Pro Favara ha comunque mostrato un buon impianto difensivo che gli ha permesso di sventare le minacce portate alla sua porta dai padroni di casa.

Alla fine Pro Favara vincente e terza in classifica, mentre la Nissa ha dovuto subire l’ennesima sconfitta dettata da una distrazione difensiva e dal fatto di non essere riuscita a sbloccare il match quando ne ha avuto l’occasione.

Ovviamente tanta la delusione nell’ambiente Nissa per una partita che poteva e doveva mettersi meglio, ma che ha confermato vizi e virtù di una squadra che, con la Pro Favara, non meritava certo di perdere, ma che alla fine l’ha vista soccombere di fronte alla stoccata vincente dell’ex Retucci. Nel prossimo turno per la Nissa c’è la trasferta contro la Mazarese.