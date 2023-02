DELIA. Scuole chiuse domani 9 febbraio a Delia. Lo ha stabilito il sindaco Gianfilippo Bancheri tramite apposita ordinanza.

In particolare il primo cittadino deliano ha sottolineato come, a causa dell’allerta meteo, ha disposto con ordinanza sindacale la chiusura degli edifici scolastici per la giornata di domani, giovedì 9 febbraio 2023.