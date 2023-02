Caltanissetta, La Mensa: “procedura TARI 2023 e nuovo servizio online per il contribuente”

L’assessore con delega ai tributi e servizi informatici del Comune di Caltanissetta, Giuseppe La Mensa, ha firmato una nota nella quale informa la cittadinanza in merito alla riscossione TARI 2023 e il lancio nuovo servizio online per il contribuente

Nei prossimi giorni il Comune di Caltanissetta avvierà la procedura di riscossione della TARI (Tassa Rifiuti) per l’anno 2023 e dell’eventuale conguaglio relativo all’anno 2022.

La TARI è il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi scadenza 16/03/2023, 17/07/2023, 16/11/2023 o in unica soluzione il 16/06/2023.

Le tariffe applicate sono quelle determinate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2022, giusto Regolamento Comunale per la disciplina della Tari, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/09/2020 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2021. Per l’occasione l’amministrazione comunale inaugura il nuovo portale online attraverso cui il contribuente stesso può svolgere in autonomia la maggior parte delle pratiche che abitualmente si effettuano allo sportello, senza recarvisi fisicamente. L’accesso al portale, è consentito attraverso l’uso dei sistemi di identificazione online oggi legalmente validi: SPID e CIE (carta d’Identità Elettronica).

Per l’accesso basterà collegarsi da inizio settimana alla home page del Comune di Caltanissetta e cliccare sul collegamento posto in evidenza e tra le news. Sarà possibile effettuare i versamenti mediante PagoPA (carte di credito e circuiti bancari) o richiedere l’addebito su conto corrente. “Al fine di rendere sempre più agevole la fruizione del servizio, inoltre, per gli utenti dell’App IO, una volta configurata la possibilità di ricevere notifiche dal Comune, sarà possibile visualizzare anche lì le notifiche e attraverso la stessa app mobile potranno effettuare i pagamenti”.

Entro l’estate le funzionalità del portale saranno integrate in un più ampio portale di tutti i servizi al cittadino, con una nuova interfaccia grafica. Alcune delle funzionalità del Portale (il nome del servizio è LINKmate):

• Consultazione della situazione anagrafica

• Consultazione della propria posizione tributaria conosciuta dal Comune

• Calcolo del dovuto (nuova IMU, vecchia IMU+TASI dove pertinente) con produzione dell’F24 compilato con tutti i dati

• Compilazione guidata delle dichiarazioni IMU-TASI-TARI

• Interazione diretta con il Comune tramite la “bacheca messaggi”

• Consultazione di dichiarazioni inviate (IMU-TASI-TARI), inviti al pagamento ed altri documenti

• Modalità di ricezione documenti generici ed inviti TARI (via posta ordinaria o e-mail)

• Pagamento online dei tributi locali tramite pagoPA

• Accesso tramite SPID

• Accesso tramite CIE Il servizio sarà sempre disponibile anche su smartphone e tablet.

Con questo servizio il contribuente potrà controllare in autonomia la propria situazione contributiva, scaricare i documenti messi a disposizione dal Comune (delibere, comunicazioni, ecc.) ed interagire con lo sportello tributi tramite la messaggistica istantanea della bacheca.