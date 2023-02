Bimba di 20 mesi portata all’Ospedale dei Bambini di Palermo dopo aver ingerito marijuana

Un’altra bimba di 20 mesi è stata portata all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo che ha ingerito marijuana. E’ il primo caso del 2023. Sono scattate le indagini da parte dei carabinieri di Brancaccio con le perquisizioni in casa dei genitori.

Padre e madre non hanno saputo spiegare come possa essere accaduto. La piccola dopo le cure sta meglio come confermano dall’ospedale. Nel 2022 si erano verificati 18 casi di bimbi finiti all’ospedale “Di Cristina” dopo avere ingerito droga. La bambina, residente in un paese della provincia di Palermo, è stata accompagnata dalla mamma in ospedale.