A Caltanissetta su proposta di Casa Rosetta un Master dell’Università di Palermo in Medicina delle dipendenze

L’Università di Palermo ha pubblicato il bando del master di secondo livello Medicina delle dipendenze che la Facoltà di Medicina terrà a Caltanissetta: è rivolto ai laureati in Medicina, può essere un importante e prezioso contributo al contrasto e alla prevenzione dell’uso di droghe soprattutto tra gli adolescenti in questa città.

“Il Master – sottolinea una nota di Casa Rosetta – è stato istituito a seguito di una proposta presentata dalla nostra Associazione al Magnifico Rettore Massimo Midiri il quale, e gliene siamo grati, ha mostrato sensibile attenzione. La proposta è scaturita dalle esperienze degli operatori delle tre comunità terapeutiche di Casa Rosetta, dalle crescenti emergenze nel territorio siciliano, e dalla consapevolezza di dover fornire ai giovani e alle famiglie ulteriori riferimenti per il contrasto e la prevenzione, Anche a Caltanissetta l’approccio e il consumo più o meno abituale di sostanze sono sempre più precoci, ed è in forte aumento il consumo di crack anche tra adolescenti di 14-15 anni con effetti devastanti e in gran parte non reversibili. Ed è forte soprattutto dal mondo della scuola e dalle famiglie, l’auspicio di potere avvalersi di competenze sul territorio in aggiunta a quelle dei Serd e alle comunità terapeutiche residenziali: abbiamo pensato soprattutto ai Medici di famiglia”.

Questo Master in Medicina delle Dipendenze costituisce una importante novità in ambito universitario e sanitario: offre una formazione specialistica avanzata e per la prima volta mirata unicamente ai Medici, nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione dei disturbi legati alle dipendenze patologiche. Questo bisogno di ulteriore formazione è stato sottolineato anche dalla Conferenza nazionale sulla droga, l’anno scorso, che auspicò una riforma legislativa per la definizione di una specializzazione in medicina delle dipendenze.

I tempi legislativi sono lunghi; nell’attesa il Master è un buon passo avanti. Attraverso gli interventi di esperti nazionali e internazionali, verrà costruito un percorso che, dalle basi neurobiologiche delle dipendenze e dalla farmacologia delle sostanze d’abuso, giungerà alla definizione degli approcci terapeutici integrati più efficaci e innovativi.

A Caltanissetta il Master in Medicina delle dipendenze si gioverà del fatto che la città è sede di un corso di laurea in Medicina dell’Università di Palermo, che il Consorzio universitario ha messo a disposizione le proprie strutture, e che la presenza in città delle comunità terapeutiche di Casa Rosetta e delle professionalità degli operatori offrirà un campo diretto di osservazione, di analisi, di studio.

Il termine per le iscrizioni scadrà il 3 marzo: il Master prevede un numero massimo di venticinque partecipanti, e sarà attivato se ci saranno almeno dieci iscritti. “Speriamo fortemente – sottolinea ancora Casa Rosetta – che ci saranno sufficienti iscrizioni, anche grazie all’intervento del presidente dell’Ordine dei Medici che ha assicurato adesione e impegno. E confidiamo nella sensibilità etica e professionale e nella disponibilità dei Medici operanti in questa città e in questa provincia. Non ci nascondiamo tuttavia il rischio che, per un motivo o un altro, l’iniziativa dell’Università di Palermo possa cadere in una diffusa indifferenza o carenza di iscrizioni: sarebbe per l città e per il territorio siciliano una sciagurata perdita di occasione preziosa”.