87enne uccide la moglie a coltellate: “Non ricordo cosa è successo”

Un 87enne di Capodarco di Fermo, Giovanni Petrini, ha ucciso a coltellate la moglie Giuseppina, di 85 anni: l’uomo e’ stato fermato e viene piantonato in ospedale dai carabinieri perche’ in stato di shock. Ai militari avrebbe detto di non ricordare cosa fosse successo in casa. L’omicidio si e’ consumato ieri, presumibilmente intorno alle 20: la vittima e’ stata raggiunta da alcune coltellate mentre era a letto, perche’ vittima nei giorni scorsi di una caduta che le aveva procurato dei dolori lancinanti alle costole.

Potrebbero essere stati i lamenti della donna a far scattare il raptus del marito. E’ stato il figlio della coppia, che per i vicini e’ sempre stata molto affiatata, a dare l’allarme e chiamare i soccorsi, ma la mamma era gia’ morta.

Gli inquirenti hanno trovato in casa un coltello insanguinato, che potrebbe essere l’arma del delitto. L’Anziano sara’ sentito tra oggi e domani dalla Procura di Fermo che coordina le indagini. L’uomo e’ noto a Fermo per essere stato titolare di un negozio di ferramenta. Sua moglie soffriva da tempo di alcune malattie e la caduta dei giorni scorsi aveva peggiorato il suo stato di salute