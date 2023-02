29enne arrestato 2 volte in 20 giorni per spaccio di droga, sospeso il reddito di cittadinanza

Un 29enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della stazione di Pantelleria (TP), diretti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. L’uomo era già stato arrestato dai militari dell’Arma lo scorso 6 febbraio al porto mentre scendeva dalla nave proveniente da Trapani con circa 200 gramm di hashish nascosta nello zaino ed era stato sottoposto, dal Gip del Tribunale di Marsala, all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e al divieto di uscire da casa nelle ore notturne, con contestuale richiesta di sospensione della percezione del reddito di cittadinanza.

Durante un servizio notturno i carabinieri hanno perquisito la sua casa trovando nascosti all’interno di mobili della camera da letto alcuni pezzi di hashish, per un peso complessivo di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La droga è stata sequestrata e l’uomo arrestato per spaccio. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Marsala, che ha disposto per il giovane la misura degli arresti domiciliari.