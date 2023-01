Violenze sessuali ed abusi su pazienti psichiatrici: 30 misure cautelari

Operazione “Nuova vita” dei carabinieri del Comando provinciale e del Nas, coordinati dalla procura della repubblica di Foggia. Colpite da misura cautelare 30 persone per presunti abusi e violenze commessi ai danni di pazienti psichiatrici ricoverati all’interno di una struttura sanitaria del capoluogo. Sono accusati di maltrattamenti aggravati, sequestro di persona, violenza sessuale, favoreggiamento personale.

L’indagine che si e’ avvalsa che di intercettazioni hanno fatto emergere numerosi episodi di violenza e abuso ai danni complessivamente di 25 persone in condizioni di incapacita’ o di inferiorita’ fisica o psichica, ricoverate presso una struttura sociosanitaria-riabilitativa della citta’.

La procura ha cosi’ richiesto e ottenuto dal gip le misure cautelari coercitive personali eseguite a carico degli indagati, che nei prossimi giorni saranno sottoposti ad interrogatorio di garanzia. Perquisiti oltre alle abitazioni dei 30 indagati, anche gli uffici ei locali della struttura sanitaria oggetto di indagini.

L’indagine, diretta e coordinata dalla procura di Foggia , e’ stata sviluppata in particolare dai militari del Nucleo Investigativo di Foggiae del come del capoluogo ed e’ iniziata la scorsa estate. Le investigazioni sono state condotte dai militari dell’Arma e sono consistite sia in indagini tradizionali che tecniche, quest’ultime indispensabili per l’accertamento dei fatti oggetto di contestazione, si legge in una nota.

Quelli riscontrati – sotto un profilo allo stato gravemente indiziario – sono numerosi episodi di violenza ed abusi ai danni complessivamente di 25 persone in condizioni di incapacita’ e/o di inferiorita’ fisica o psichica. A seguito degli elementi raccolti dagli investigatori dell’Arma, la Procura della Repubblica di Foggia, condividendo il quadro gravemente indiziario raccolto, ha cosi’ richiesto ed ottenuto dal Gip del locale Tribunale le misure cautelari coercitive personali eseguite a carico degli indagati, che nei prossimi giorni saranno sottoposti ad interrogatorio di garanzia.