Violenza donne: divieto avvicinamento a ‘persecutore seriale’

Un ‘persecutore seriale’, stalker dell’ultima ex compagna, come lo era stato della precedente. I carabinieri della Stazione di Marsala hanno eseguito un ordine di applicazione di misura cautelare del Tribunale di Trapani nei confronti di un 32enne marsalese con precedenti di polizia, per atti persecutori nei confronti della ex compagna.

L’uomo e’ stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima a seguito di ripetute minacce e molestie, nei confronti della donna, documentati dai militari dell’Arma. Al 32enne, gia’ nel 2021, era stato notificato un analogo provvedimento per il medesimo reato ai danni di una precedente compagna