Tragico incidente stradale ad Enna: muore una donna di 63 anni

Tragico incidente mortale nei pressi di Enna. Nel sinistro è morta una donna ennese di 63 anni.

IL tragico incidente stradale s’è verificato al bivio Torre, nei pressi di Enna. La vittima era dipendente comunale del capoluogo presso la biblioteca. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, da confermare, la panda si sarebbe scontrata con un Suv 4×4 che procedeva in senso opposto.

Un tragico impatto che si sarebbe rivelato fatale per la donna. Sono in corso indagini da parte delle autorità inquirenti per ricostruire la dinamica del tragico incidente.