Tentano di incendiare un negozio, due arrestati

Arrestati due uomini che volevano incendiare un negozio a Siracusa. I poliziotti della della Squadra mobile hanno bloccato un 32enne e un 50enne per danneggiamento, tentato incendio e porto di oggetti atti ad offendere. Il trentaduenne e’ stato trovato in possesso di una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile e di arnesi per lo scasso.

Nell’auto del cinquantenne c’era un bidone contenente liquido infiammabile. Le indagini hanno consentito di accertare che i due, poco prima, in via della Madonna, avevano tentato di incendiare un chiosco di rivendita di frutta.