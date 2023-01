Serradifalco. Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento per la gestione della Biblioteca comunale – Caffè letterario

SERRADIFALCO. E’ stato approvato in consiglio comunale a maggioranza il nuovo regolamento per la gestione della Biblioteca comunale – Caffè Letterario. L’obiettivo di tale provvedimento è quello di sostenere e favorire le attività di associazioni, enti ed organismi sia pubblici che privati, operanti nel territorio del comune di Serradifalco, aventi quali finalità la promozione, lo sviluppo, la diffusione di attività artistiche, culturali e di informazione varie.

È previsto che le associazioni e gli enti potranno realizzarvi iniziative, corsi, seminari, mostre, presentazioni editoriali, eventi musicali, dibattiti, studi, ricerche e quanto altro caratterizza le loro attività promozionali quali letteratura, poesia, scultura, musica, cinema, danza artistica, pittura e teatro. Il nuovo regolamento per la gestione della Biblioteca comunale – Caffè letterario andrà a regolare il funzionamento e la gestione della Biblioteca Comunale-Caffè Letterario.

Quanti desiderano organizzare eventi, dovranno presentare al Protocollo del Comune, mediante consegna a mano o tramite PEC, entro il 30 settembre di ogni anno, un prospetto delle attività che intendono svolgere. All’interno della Biblioteca Comunale – Caffè Letterario è previsto uno spazio adibito a punto ristoro/bar che sarà gestito dal Direttore Artistico Culturale o da suo delegato e i cui proventi saranno destinati a finanziare le attività che si svolgeranno durante l’anno.

Il Comitato di Gestione sarà costituito dal Sindaco o da un suo delegato, dall’Assessore allo Sport, Spettacolo e Tempo Libero, e da un direttore artistico-culturale che sarà individuato dal sindaco. Il Comitato dovrà programmare, valutare e ammettere altre iniziative artistico-culturali proposte, nel corso del medesimo anno di esecuzione del progetto annuale globale. Inoltre dovrà stabilire gli orari di apertura e di chiusura giornalieri gestendo le attività della Biblioteca nella quale sarà sempre possibile ottenerne in prestito i volumi. Per lo svolgimento delle funzioni al direttore artistico-culturale non è attribuito alcun compenso economico.