Pallavolo femminile B2. La Traina perde 3-1 il big match con la capolista Cosedil, ma senza demeritare

La Cosedil Zafferana si aggiudica il big-match dell’ultima giornata di andata del girone M della serie B2 femminile in quattro set ratificando il titolo di campione d’inverno ai danni della TRAINA SRL presentatasi nella palestra di Aci Castello con le giuste ambizioni della seconda della classe. Al termine di una gara senza esclusione di colpi la formazione catanese mantiene la propria imbattibilità e porta a quattro punti il vantaggio sulla squadra nissena che alla fine, per come si è sviluppato l’incontro, avrebbe potuto disputare quanto meno il tie-break.

Premesso che la TRAINA SRL ha dominato il primo set (dal 10/12 in poi) e la Cosedil ha fatto altrettanto nel terzo (dall’8/5 in poi), le motivazioni di questa affermazione nascono da due valutazioni: La prima scaturisce da una nota di demerito sulla formazione guidata da Francesca Scollo che non è stata cinica e maliziosa quando alcune incrinature nel sistema di gioco avversario nella parte finale dei II e IV set (finiti entrambi ai vantaggi – n.d.r.) avrebbero meritato un maggiore coraggio.

La seconda deriva da un giudizio negativo sull’operato del duo arbitrale fortemente contestato dal team nisseno (per natura poco avvezzo alle proteste nei confronti dei direttori di gara): i fischietti lombardi, brave nel giudicare le palle dentro/fuori, hanno clamorosamente sbagliato alcune valutazioni nei falli a rete e nella gestione delle “doppie” con l’aggravante che ciò è avvenuto nel II e IV set e che l’80% delle decisioni hanno penalizzato la squadra ospite.

Fatte queste premesse onore al merito alla formazione allenata da Claudio Mantarro, capolista non per caso, con l’asse portante costituito da due giocatrici top (la giovane palleggiatrice Emma Sturniolo e l’esperto libero Geraldina Quiligotti) attorno a cui il tecnico messinese ruota in continuazione le schiacciatrici cercando di utilizzarle secondo le loro migliori caratteristiche.Dall’altra parte della rete capitan Spena e compagne hanno ribattuto colpo su colpo alle avversarie giocando alla pari e dimostrando che hanno tutte le caratteristiche per lottare fino alla fine per un posto al sole.

Uscite da una settimana difficile (con l’infortunio al ginocchio che ha imposto lo lo stop alla centrale titolare Nicoletta De Luca e con Valeria La Mattina e Martina Escher a corto di allenamenti per non aggravare precauzionalmente alcuni problemi muscolari) le ragazze care al presidente Oriana Mannella non hanno lesinato grinta e impegno trascinate da una Jennifer D’Antoni (top scorer con 22 punti e MVP) forse alla sua migliore prestazione da quando gioca con l’Albaverde, e da Alessia Angilletta, giocatrice ovunque in seconda linea che ha “condito” la sua prestazione con 15 punti che sono stati un buon bottino in senso assoluto anche se derivato da una percentuale bassa rispetto alle palle giocate. Da sottolineare inoltre la prova della seconda palleggiatrice Milly Apruti che da subentrante ha mostrato personalità in momenti difficili dell’incontro.

Il muro e la ricezione hanno subito alti e bassi, condizionando a tratti la difesa e le uscite in attacco, e questo è derivato dalla prestazione delle singole giocatrici, con le pecche delle “singole” che però sono state nella maggior parte dei casi colmate dall’abnegazione e spirito di sacrificio delle compagne.Ed è con questo spirito che la TRAINA SRL deve ripartire nel girone di ritorno, recuperando le infortunate, riflettendo sugli errori e affrontando con “il piede schiacciato sull’acceleratore” la lunga volata che dal primo sabato di febbraio ci porterà fino al ritorno con la Cosedil nell’ultima giornata del campionato.

E in questo percorso la società confida nell’apporto del proprio pubblico che anche con lo Zafferana ha mostrato il proprio affetto nei confronti della squadra con alcune decine di irriducibili tifosi che l’hanno seguita tifando senza sosta fianco a fianco con il folto pubblico locale che ha riempito la tribuna della palestra catanese.

Questo il dettaglio della gara di sabato 14 gennaio disputata nella palestra del’I.C. Rimini di AciCastello:Cosedil Zafferana – TRAINA SRL CL 3 – 1 (21/25; 27/25; 25/19; 26/24)

Cosedil: Lo Iacono, Bilardi, Sturniolo, Riferi, Moltisanti, Pecoraro, Rapisarda, Bontorno, Marino, Quiligotti (L), All. Mantarro – Schei

Traina Albaverde: Angilletta 15, Ferraloro 2, D’Antoni 22, Apruti, Spena (K) 1, Escher 8, Miceli, La Mattina 7, Tilaro (L1). NE Zaffuto, De Luca, Milazzo, Porrovecchio (L2), All. Scollo – Montagnino.

Arbitri: Daniela Veronese e Cristina Zollino entrambe di Pavia