Mondo dello sport nisseno in lutto. Ci lascia il Prof. Umberto Di Rosa

In sole 48 ore, la Caltanissetta sportiva piange la perdita di un suo altro figlio che tanto ha dato allo sport nisseno. Dopo il professor Giovanni Assennato, ci lascia il professor Umberto Di Rosa. Molto conosciuto ed apprezzato in città , il professor Di Rosa aveva saputo acquisire in tanti anni d’insegnamento dell’ “educazione fisica”, così si è chiamata per intere generazioni quella disciplina che consentiva ai giovani adolescenti di praticare sport negli istituti scolastici della città, la stima e l’apprezzamento di tanti studenti che lo hanno avuto come docente prima e come amico dopo. Nelle palestre, in particolare quella del Volta, saliva alto il suo “vocione” nel dettare i ritmi di u8na corsa o di un esercizio ginnico. Magari correndo dietro ad un pallone. Le sue ore in palestra , contraddistinte da grande professionalità e passione. Di Rosa, aveva intuito l’importanza del ruolo pedagogico dello sport nella crescita di uno studente e questo divenne la sua filosofia di vita.

Ci lascia ad ottanta anni e lascia, soprattutto alla memoria dei suoi studenti del Liceo scientifico Alessandro Volta, dei colleghi e dei tanti amici il ricordo di una persona perbene, di un professore di sani principi, quei principi che tanto bene fanno allo sport e che hanno caratterizzato la sua vita professionale. Dopo gli anni della scuola continuava ad incontrare i propri studenti presso la sua palestra dove esercitava la “ginnastica correttiva”. Studenti, diventati grandi che hanno continuato a sentire forte il legame con il loro prof e l’esigenza di continuare ad ascoltarlo.

Alla famiglia le più sentite condoglianze dell’editore Michele Spena e di tutta la redazione de “il Fatto Nisseno”

I funerali del Professor Umberto Di Rosa saranno celebrati Sabato 7 gennaio presso la Chiesa Cattedrale alle 10:15.