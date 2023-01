MAZZARINO. Stefano Gambino, l’anziano di 74 anni di cui non si avevano più notizie da alcune ore, è stato ritrovato, ed è in buone condizioni.

A renderlo noto è stato uno dei social sul quale era stato inserito l’avviso da parte di coloro che si sono da subito adoperati per le ricerche dell’anziano. Ricerche che, alla fine, hanno fortunatamente fatto registrare un esito positivo, dal momento che è stato confermato il ritrovamento facendo in modo che l’anziano mazzarinese non avesse problemi.