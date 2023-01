Mazzarino. Nelle ultime ore grande preoccupazione per un anziano scomparso

MAZZARINO. Da ieri che è scomparso il signor STEFANO GAMBINO (nella foto) di 74 anni. Era uscito, intorno alle 9,30 con la sua vecchia Panda blu elettrico, NUMERO TARGA CP155AG per andare a trovare il figlio in contrada Mercadante. Andato via pare che sia stato avvistato al rifornimento benzina di Bognanni (lo scriviamo al condizionale ndr).

Da quel momento, ci dicono i familiari non si hanno più notizie. Chiunque l’avesse visto o incontrato è pregato di darne urgente notizia al Comando Stazione dei Carabinieri di Mazzarino tel. 0934 381106 o ai famigliari al numero 327 12 19 190.