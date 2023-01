La scherma: benefici in punta di fioretto

In questi ultimi anni, tra pandemia globale e crisi economica resa ancora più grave dalla guerra in Ucraina, una delle ricerche sempre presenti nei pensieri delle persone è stata quello del sentirsi bene. Questo sia a livello mentale che fisico, ma a quanto pare c’è una cosa che fa bene ad entrambe queste “dimensioni” e si tratta dello sport.

I latini, parafrasando ovviamente, erano soliti dire “mente sana in un corpo sano” riferendosi appunto allo sport che fornisce sia la base per alcune scommesse a tema, stando a queste informazioni utili, che per uno degli “intrattenimenti” più celebri di sempre.

Certo, non occorre ritornare con la mente indietro ai giochi gladiatori, ma avete capito il concetto. Con un evento importantissimo come i recenti Mondiali in Qatar si è infatti dimostrato, ancora una volta, come lo sport, in questo caso il calcio, riesca ad unire tantissime persone di nazionalità diverse.

Ma se per una volta non si parlasse solo ed esclusivamente del calcio? Molto probabilmente ne avrete già sentito abbastanza perciò cambiamo decisamente disciplina. Una dove si è quasi del tutto in bianco ed in mano si regge un’arma bianca, stiamo dunque parlando della scherma.

Una disciplina nella quale l’Italia, assieme ad altre come atletica, tennis e pallavolo giusto per dirne qualcuna, ha saputo distinguersi in questi anni e far sentire la propria voce in ogni angolo del globo. Una volta detto questo, a noi!

Quali sono le armi della scherma?

Naturalmente, per tirare di scherma, non bisogna solo mettersi la tutta bianca, il corpetto, la maschera, i guanti ed agitare in aria una spada. Occorre scegliere attentamente l’arma e ricordarsi che, dato che ce ne sono tre, esistono altrettanti modi diversi per fare punto “toccando” l’avversario.

Prima di tutto c’è il fioretto che colpisce solo di punta sul busto. Poi c’è la spada che, molto simile al fioretto anche se più pesante, colpisce solo di punta, ma su tutto il corpo. Infine c’è la sciabola che, leggera e maneggevole, può colpire sia di punta che di taglio tutta la parte sopra la cintura (mani escluse).

Quali sono i benefici della scherma?

Possiamo dire che la scherma rafforza principalmente le gambe anche se è tutto il corpo che si prepara “allo scontro”.

Oltre al miglioramento nella velocità, nella forza e nell’autostima, la scherma permetterà a chi la pratica di pensare in maniera molto più rapida e strategica rispetto al solito e la si può fare ad ogni età.

E per chi vuol diventare “cavaliere”?

Infine, per provare l’ebbrezza di uno sport impegnativo ed affascinante come questo, va detto che non serve pensare alla scherma solo ed esclusivamente come quella che si pratica alle Olimpiadi. Diciamo che, anche in questo caso, esistono delle “variabili” che si stanno diffondendo sempre di più anche in Italia.

Una delle più grandi è la scherma medievale o rinascimentale che, come suggerisce il nome, analizza più metodi di combattimento dei tempi più antichi per poi passare al kendo (la scherma giapponese dei samurai) e addirittura quella Jedi (purtroppo senza spade laser).