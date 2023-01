Eccellenza. La Nissa punta al successo pieno contro il Casteldaccia per tentare il sorpasso in classifica

Inizia oggi 8 gennaio il girone di ritorno del girone A di Eccellenza per la Nissa. La squadra di Alessio Sferrazza affronta il Casteldaccia in un confronto cruciale. Un successo dei biancoscudati consentirebbe infatti alla squadra nissena di scavalcare quella palermitana in classifica e di iniziare subito bene un girone di ritorno dal quale l’ambiente Nissa si attende parecchio.

Per la gara odierna Nissa quasi al gran completo (manca solo Marna) che avrà il sostegno non solo dei ragazzi delle scuole calcio nissene e delle loro famiglie, ma anche dell’imprenditore Luca Giovannone che sarà presente in tribuna a tifare per la Nissa. Possibile l’esordio dal primo minuto dei due neo acquisti Benivegna e Guadagnoli.

Arbitrerà il confronto allo stadio Tomaselli il signor Salvatore Montevergine di Ragusa, collaborato dai guardalinee Sebastiano Antonio Grasso e Franz Joseph Grasso di Acireale.