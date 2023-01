Caltanissetta, “Una stella per A.I.S.M.” memorial Ilenia Scarantino: PalaCannizzaro, domenica 29 gennaio

Il 29 gennaio presso il PalaCannizzaro di Caltanissetta si terra’ la manifestazione “Una stella… per A.I.S.M. – maratona di fitness in beneficenza”, una manifestazione sportiva in memoria della nissena Ilenia Scarantino, scomparsa prematuramente nel 2020 a soli 29 anni.

Ilenia era una trainer di fitness che nella sua breve carriera si è distinta a livello nazionale per le sue doti tecniche e professionali. Istruttrice di ginnastica funzionale e della disciplina Spartan System, metodo che diffonde in Sicilia.

Protagonista di numerose manifestazioni, per due anni consecutivi partecipa alla kermesse più importante del settore fitness a livello nazionale e tra le più importanti nel panorama internazionale il “Rimini Wellness” rappresentando la Sicilia insieme al “FIF Sicily Team” sul palco della Federazione italiana Fitness.

Nel 2014 la terribile scoperta, le viene diagnosticata la sclerosi multipla notizia che non la ferma ma la spinge a fare sempre di più facendo leva sulla sua incredibile determinazione.

“Sarà un’occasione per trascorrere una giornata sport al PalaCannizzaro seguendo le lezioni di importanti istruttori, eccellenze del fitness siciliano nel ricordo di una grande donna, grande guerriera e grande professionista, che amava fortemente il suo lavoro. Ilenia la ricordiamo come esempio di generosità, umiltà, professionalità e infinita passione per lo sport e la vita” – il commento dell’assessore allo sport Fabio Caracausi – “Parteciperanno all’evento tutti i docenti e i colleghi che hanno condiviso con Ilenia i momenti più importanti della sua carriera, Davide Impallomeni della Federazione italiana Fitness insieme alle istruttrici del Sicily Team, Francesco Fiocchi e Nino Urso rispettivamente ideatore e presenter di Spartan System, Gabriele Zummo e Lorenzo Padalino, colleghi palermitani con cui Ilenia ha calcato diversi palchi, Toti Longo presenter di Group Cycling e punto di riferimento per Ilenia nei suoi mesi di soggiorno a Palermo per motivi di lavoro”.

La manifestazione avrà inizio’ alle 10.00 e si concluderà alle 18.00, si terranno lezioni di Body Weight, Funzionale, Spartan System, Group Cycling, Total Body Workout e tanto altro.

Nella parte conclusiva della manifestazione ci sarà il momento solenne in ricordo della giovane istruttrice e in chiusura alcune esibizioni di danza.

Con il patrocinio dall’ Assessorato allo Sport del Comune di Caltanissetta in collaborazione con il “Gruppo Sicilia”, la partecipazione all’evento è gratuita.

Nel corso della manifestazione verrà effettuata una raccolta fondi a favore dell’ AISM Associazione italiana Sclerosi Multipla. Presentatrice dell’evento la speaker radiofonica di RSC – Radio Studio Centrale Federica Scuderi.

Orari delle lezioni :

Ore 10.00 Total Body Conditioning (con Silvia Campisi, Dalila Campisi e Niluka Cartia)

Ore 10.30 Spartan System (con Francesco Fiocchi e Nino Urso)

Ore 11.15 Body Weight (con Gabriele Zummo e Lorenzo Padalino)

Ore 12.00 Group Cycling (con Peppe Di Vara e Michele D’Auria)

Ore 12.50 Total Body Workout (con Damiano Comunale e Marzia Filippazzo)

Ore 13.30 Pausa Pranzo

Ore 14.00 Master Tonic (con Gerlando Castelli)

Ore 14.40 Piloxing (con Carla Longombardo)

Ore 15.10 Group Cycling (con Toti Longo)

Ore 16.00 Fit Body Weight (Davide Impallomeni, Miriana Gabriele, Carmen Di Dio e FIF Sicily Team)

Ore 16.45 Metodo Feldenkrais (con Ilenia Matrascia)

Ore 17.15 Memorial Ilenia Scarantino