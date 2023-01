Caltanissetta, Parlare con il cuore: domenica un intervento della giornalista Alessandra Turrisi

“Parole di prossimità e generate direttamente con il cuore” questo è il tema dell’incontro che domenica 22 gennaio 2023 vedrà ospite la giornalista Alessandra Turrisi.

L’incontro, aperto al pubblico, si terrà dalle ore 9.30 nella “sala Fiandaca” del Museo Diocesano di Caltanissetta e fa parte del calendario degli eventi organizzati in occasione della 57^ giornata mondiale delle comunicazioni sociali.

L’incontro inizierà con i saluti di Don Alessandro Rovello, direttore dell’Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali della Diocesi di Caltanissetta, Pier Paolo Olivo, segretario Assostampa Caltanissetta, Fiorella Falci, Presidente Provinciale UCSI Caltanissetta.

Seguirà la testimonianza di Alessandra Turrisi, giornalista palermitana, sposata e madre di due figli, che lavora per i quotidiani Avvenire, il Giornale di Sicilia e i periodici Credere e Il Gattopardo.

Dalla metà degli anni Novanta, segue le cronache siciliane, con particolare attenzione agli aspetti sociali. Ha pubblicato i volumi “Il cuore in testa. 10 anni di impegno” dell’associazione Apriti Cuore a Palermo, Navarra editore, sull’esperienza dell’accoglienza di bambini e ragazzi abusati e allontanati dalla famiglia, ed “Era d’estate”, Pietro Vittorietti editore, che raccoglie giovani testimonianze al tempo delle stragi di mafia.

Lo stile di scrittura della giornalista, è orientato a far conoscere al lettore non soltanto il fatto narrato ma anche gli aspetti sociali e umani che, inevitabilmente, connotano tutta la vicenda. Come, ad esempio, nel libro in cui si racconta il giudice Paolo Borsellino dal punto di vista di chi lo ha conosciuto innanzi tutto come uomo.

Uno sguardo che tutti dovrebbero rivolgere “all’altro” a prescindere che si svolga una professione legata al mondo dell’editoria. Una corretta “comunicazione sociale”, infatti, deve andare oltre la patina superficiale visibile all’esterno e penetrare all’interno.

Quello con Alessandra Turrisi non è l’unico evento pensato per aiutare a riflettere sull’importanza della comunicazione e del dialogo proteso a comprendere le esigenze del proprio interlocutore. Venerdì 27 gennaio dalle ore 21.00, all’Auditorium del seminario vescovile di Caltanissetta, la giornalista e scrittrice Costanza Miriano terrà un incontro-testimonianza dal tema “Parole per il Popolo”. Sarà uno spunto per parlare della criticità che possono essere incontrate in famiglia o nel matrimonio e le “strategie” per poterle superare utilizzando – tra le altre – benevolenza, gioia, perdono, speranza, amore, pazienza, pace e fedeltà.

L’incontro con Alessandra Turrisi si terrà domenica 22 gennaio 2023 dalle ore 9.30 è libero e aperto a chiunque voglia ascoltare questa testimonianza.