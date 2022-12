Valentina Chinnici (PD): Sicilia in ritardo su piano per realizzare ‘forni crematori’

“L’emergenza sepoltura e la presenza ridotta di forni crematori in Sicilia pone il tema dell’enorme ritardo nell’elaborazione da parte della Regione del “Piani Regionali di Coordinamento“, che, secondo quanto stabilito dalla legge del 2010, dovrebbero pianificare la dislocazione degli impianti sul territorio regionale in base alla popolazione. In assenza di una normativa chiara i Comuni stanno procedendo autonomamente dando il via a progetti di costruzione di ‘Templi crematori’ senza una pianificazione razionale della collocazione”.

Lo dice Valentina Chinnici, parlamentare regionale del Partito Democratico, che sull’argomento è prima firmataria di un’interrogazione sottoscritta da tutti i deputati del gruppo.

“In provincia di Palermo, il Comune di santa Cristina Gela, – aggiunge – ha già completato l’iter burocratico e si appresta ad avviare le procedure di bando dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di cremazione all’interno dell’area cimiteriale e altri Comuni dell’Isola hanno già bandito e sono vicini alla realizzazione del ‘forno crematorio’.

Il governo regionale spieghi – conclude nell’interrogazione la parlamentare Pd – se ha già provveduto a preparare il piano di Coordinamento ed eventualmente se il Comune di Santa Cristina Gela risulta tra i siti individuati. Resta anche da comprendere se il Sindaco della città metropolitana di Palermo sia a conoscenza dell’iniziativa del Comune di Santa Cristina Gela”.